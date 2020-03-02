"Жду когда назовут геем": Зозуля ответил на новые оскорбления испанских ультрас

Роман Зозуля / albacetebalompie.es

Украинский футболист испанского Альбасете Роман Зозуля прокомментировал новую волну оскорблений со стороны фанатов клуба Райо Вальекано.

"Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я… Я не слышал, но мне сказали, что кричали: "Комуннист". Они ещё сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон (гей по-испански). Я уже жду этого", - заявил Зозуля журналистам.

По его словам, кроме фанатов к нему также по-особенному относились и футболисты команды-соперницы.

"Просто здесь, я так понял, их настроили фанаты и тренер. Что такая принципиальная игра, и надо Зозулю провоцировать, потому что с первых минут начали даже игроки обзывать…", - утверждает украинский футболист.

Как известно, в декабре 2019 года ультрас мадридского клуба устроили травлю украинца, обзывая его "е****м нацистом". Зозуля после этого собрал пресс-конференцию, где дал ответ болельщикам Райо Вальекано, а также отметил поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам Зозули, шесть фанатов Райо воевали на стороне пророссийский террористов на Донбассе, а он всегда поддерживал украинскую армию.

В итоге на Райо Вальекано наложили штраф в размере 18 тысяч евро и обязали клуб закрыть часть трибун на домашних матча.

Кроме того, Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для Райо Вальекано по делу об оскорблениях Зозули.