"Называйте Александр": Усик влетел в скандал по поводу своего имени

Александр Усик угодил в скандал из-за украинского языка / Reuters

Известный украинский боксер и чемпион в супертяжелом весе Александр Усик расставил все точки над "і", рассказав журналистам - как правильно к нему обращаться.

На вопрос блогерши и журналистки Мишель Фелпс как его все-таки правильно называть – Олександр или Александр, боксер ответил однозачно.

"А – Александр, это на русском. О – Олександр, на украинском. Меня [называйте] Александр", – сказал Усик.

В подтверждение своих слов боксер в воздухе пальцем написал букву "A".

Напомним, ранее Усик поведал, как не мог терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы. И потому в юные годы разгонял гопников битой.