Зозуля может уйти в "Бетис", Гусев продлил контракт с "Динамо", а "Марсель" сватается к Бойко

Бывший нападающий "Днепра" и форвард сборной Украины Роман Зозуля в ближайшие дни может подписать контракт с "Бетисом".

Об этом со ссылкой на испанское издание Marca сообщает ua-football.com.

Сегодня, 27 июля, форвард пройдет медосмотр в испанском клубе, после чего стороны подпишут трудовое соглашение.

По информации источника, условия личного контракта с Зозулей "Бетис" согласовал еще на прошлой неделе, но предпочел подождать с трансфером до разрешения вопроса по дисквалификации футболиста за поведение во время кубкового матча "Заря" — "Днепр".

Ранее сообщалось, что дисквалифицированному на полгода Зозуле сократили "бан" фактически до трех месяцев. Таким образом, с 15 августа форвард сможет выходить на поле.

А один из самых именитых игроков киевского "Динамо", бессменный игрок команды последних 14 лет, полузащитник Олег Гусев остался верен родному клубу, подписав соответствующее соглашение.

Новый контракт Гусева с "Динамо" рассчитан до 31 мая 2017 года, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Французский "Марсель" интересуется вратарем турецкого "Бешикташа" Денисом Бойко. Как утверждают французские СМИ, "южане" подыскивают замену Стиву Манданде, который продолжит карьеру в "Кристал Пэлас", сообщает "Про футбол".

"Бело-голубые" пристально следят за развитием карьеры украинского вратаря в турецком клубе, где пока его дела складываются не лучшим образом. На счету Бойко всего 5 матчей за "черных орлов". Руководство "Марселя" готово взять игрока в аренду на год с правом выкупа.

фото: championat.com