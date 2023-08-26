Бой Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров и кто фаворит

26 августа пройдет чемпионский бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Букмекеры уверены, что украинец победит.

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Бой "Усик - Дюбуа" пройдет во Вроцлаве / коллаж Главред, фото УНИАН

Вечером в субботу, 26 августа 2023 года, на стадионе в польском городе Вроцлав пройдет боксерский поединок между обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Все букмекеры считают явным фаворитом боя украинского боксера. Коэффициент на победу Усика — 1.15, на ничью — 26.00, на победу Дюбуа — 9.50.

В букмекерских конторах уверены, что Дюбуа не продержится весь бой. Коэффициент на то, что поединок закончится до конца срока — 1.37. На то, что бойцы будут сражать всю дюжину раундов — 3.05. Ожидается, что Александр нокаутирует Даниэля до девятого раунда.

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Другие котировки букмекеров на бой "Усик - Дюбуа":

Досрочная победа Усика — 1.52;

Победа Усика по очкам — 3.45;

Досрочная победа Дюбуа — 11.00;

Победа Дюбуа по очкам — 19.00.

Новый бой Александра Усика

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик. И перспективна боя поблекла окончательно.

В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа.

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