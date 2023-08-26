Бой Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров и кто фаворит

Вечером в субботу, 26 августа 2023 года, на стадионе в польском городе Вроцлав пройдет боксерский поединок между обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
Все букмекеры считают явным фаворитом боя украинского боксера. Коэффициент на победу Усика — 1.15, на ничью — 26.00, на победу Дюбуа — 9.50.
В букмекерских конторах уверены, что Дюбуа не продержится весь бой. Коэффициент на то, что поединок закончится до конца срока — 1.37. На то, что бойцы будут сражать всю дюжину раундов — 3.05. Ожидается, что Александр нокаутирует Даниэля до девятого раунда.
Другие котировки букмекеров на бой "Усик - Дюбуа":
- Досрочная победа Усика — 1.52;
- Победа Усика по очкам — 3.45;
- Досрочная победа Дюбуа — 11.00;
- Победа Дюбуа по очкам — 19.00.
Новый бой Александра Усика
В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.
В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).
В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик. И перспективна боя поблекла окончательно.
В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа.
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