Олимпийский чемпион Беленюк намерен продать свою золотую медаль: на что пойдут средства

Беленюк хочет продать свою золотую медаль на аукционе / Reuters

Жан Беленюк, который от Украины стал единственным олимпийским чемпионом в Токио-2020, сообщил о том, что хочет продать на аукционе свою золотую медаль. Вырученные средства он хочет передать на благотворительную помощь больным детям.

О желании продать свое "золото" Игр-2020 в Токио борец греко-римского стиля и парламентарий Жан Беленюк рассказал у себя в инстаграме. По словам олимпийского чемпиона, он хочет, чтобы эта награда принесла пользу, а не просто лежала на полке.

"Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень много уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио :) Она – честь и гордость нашей страны... Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!" – сообщил Беленюк.

Так же он попросил поделиться своим мнением поклонников и спросил у них, поддерживают ли они его решение. В комментариях к посту сразу же оценили добрый поступок Жана, но стали писать, что награду продавать не стоит: есть другие способы собрать деньги на благородные цели.

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