"Дали коврик в бункере": в Сети разнесли легенду хоккея за прогиб перед Путиным

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов эпично "прогнулся" перед кремлевским диктатором Владимиров Путиным.

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Владимир Путин и Вячеслав Фетисов / коллаж Главред, фото fhr.ru и скриншот из видео

Некогда легенда мирового хоккея (двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли), а ныне ‒ путинист и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов решил лишний раз показать свою лояльность русскому диктатору Владимиру Путину. Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

"Мы, легенды мирового хоккея, одними из первых проголосовали на выборах. Четыре поколения хоккеистов прилетели в Норильск на благотворительный матч. Мы редко куда выезжаем таким составом, хотя уже шестой раз подряд проводим хоккейный матч на Таймыре. Так совпало, что сегодня в стране начались выборы. И я считаю, что всем нам очень важно на них прийти и проголосовать, потому что решается будущее не только нашей страны, но и всего мира", – сказал он.

В ответ Фетисову знатно "напихали" в комментариях.

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"Походу бывшей легенде хоккея дали коврик в бункере рядом с купчинским штангистом. Спасибо за счастливое детство", "Вы были легендами - а стали ХОЛУЯМИ!", "Если сделаем сегодня правильный выбор - весь мир в труху, однозначно!", ‒ написали пользователи Сети.

Кто такой Вячеслав Фетисов? Вячеслав Александрович Фетисов — советский и российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель. Депутат Государственной думы РФ, сообщает "Википедия".

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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