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"Диего вечен": футбольный мир прощается с Марадоной

25 ноября 2020, 22:23

Звезды спорта не сдерживают эмоции, комментируя смерть легенды.

марадона
Коллеги вспоминают Марадону / Фото: Global Look Press

Представители большого футбола публично прощаются с легендой этого вида спорта, аргентинцем Диего Марадоной, о смерти которого стало известно накануне.

"Это печальный день для аргентинцев и всего футбола. Марадона покидает нас, но не уходит, потому что Диего вечен. С теплотой храню в памяти моменты проведенного времени вместе. Мои соболезнования семье и друзьям Диего. Покойся с миром", цитирует Goal.com соотечественника Марадоны - капитана Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Уверен, что однажды мы вместе сыграем в футбол на небесах", - цитирует Reuters бразильского футболиста Пеле.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением. Один из лучших на этом свете. Бесподобный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставил наследие и пустоту, которую никогда ничем не заполнить. Покойся с миром, мастер. Тебя никогда не забудут", - написал в Twitter Кригтиану Роналду.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда", - написал в Twitter uлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Неоднократно играл против Диего, хочу выразить соболезнования. Как-то это всё неожиданно и непонятно... Сегодня уже не важно, что было в наших матчах, это история. Главное, чтобы его семья и близкие были здоровы. Жалко, что он так рано ушел из жизни", - сказал известный украинский футболист и тренер Александр Заваров в комментарии Чемпионату.

"Дон Диего. Друг, я скучаю по тебе", - трогательно написал в Instagram тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

"Все ждут наших слов. Но какими словами мы можем описать всю боль, которую испытываем? Настало время слез, а после будут слова", - сказано в сообщении пресс-службы Наполи.

"Вы позволили миру увидеть, как можно обрести счастье с мячом. Спасибо за все, Диего", - написал в Twitter бывший футболист сборной Аргентины и Наполи Эсекьель Лавесси.

"Покойся с миром, легенда", - сказано в сообщении французского ПСЖ.

"Я глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одного из величайших игроков в футболе и настоящей иконы. Он достиг величия как великолепный игрок, который обладал гениальностью и харизмой", - прокомментировал утрату президент УЕФА Александер Чеферин.

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