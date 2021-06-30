"Дрожите, британцы!": Сеть взровала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу / Фото Reuters

Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

Украинские футболисты произвели настоящий фурор в соцсетях. Болельщики активно обсуждают успех украинской сборной в сети. И, прежде всего отмечают работу тренера украинской сборной. В Сети даже появился мем - Андрей Шевченко в образе своего великого однофамильца - Тараса Шевченко. Это фото предлагают разместить на футболках болельщиков и даже выдвинуть Шеву в президенты.

Фото Facebook Процишин офіційний

Один из болельщиков даже успел "переписать" первые строфы баллады Великого Кобзаря "Причинна":

"Реве та стогне в своїй зоні

Й сердито Шева завива

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До хлопців ніжно гне прокльони

Із лави свіжих підійма.

А бліді шведи на ту пору.

Уже ніяк не вигляда

Неначе хвильки в тихім морі

То наступа, то відступа.

Ще третє "ла-ла" не співали,

Як стадіон загомонів!

Бо наші гола забивали!

Й суддя востаннє засвистів".

"Вот прям эмоции перехлестывают… Как будто сам играл! Для нас это ИСТОРИЯ! Шева - Богом поцелованный, пусть ведёт эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь, что будет!"

"Завтра всем - шведский стол. Мы - в четверть финале Евро"

"Андрей Шевченко - гений. Сборная Украины - лучшая сборная на свете. Кто этого не понимает, тот ничего не понимает в футболе. Я все сказала".

Также болельщики пишут:

"Сегодня они боролись через усталость и боль. Показали, что они настоящие мужики";

"Спасибо всем болельщикам, игрокам и, конечно, Артему Беседину. Выздоравливай. Позор костоломам";

"Я давно знал, что Довбик будет украинским Холанндом";

"Ребята – молодцы! Выстояли!";

"И правда фантастика! Дрожите, британцы!".

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.

Отметим, Сборная Украины в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 встретится с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.

До этого команды встречались между собой семь раз. Четыре победы - на счету у англичан. Еще дважды была зафиксирована ничья. Украина смогла выиграть лишь один раз в 2009 году в отборе на чемпионат мира. Единственный и победный гол забил Сергей Назаренко.