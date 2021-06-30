"Дрожите, британцы!": Сеть взровала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Впервые в истории украинцы сыграют в 1/4 финала чемпионата Европы. Наша сборная на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией.
Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
Украинские футболисты произвели настоящий фурор в соцсетях. Болельщики активно обсуждают успех украинской сборной в сети. И, прежде всего отмечают работу тренера украинской сборной. В Сети даже появился мем - Андрей Шевченко в образе своего великого однофамильца - Тараса Шевченко. Это фото предлагают разместить на футболках болельщиков и даже выдвинуть Шеву в президенты.
Один из болельщиков даже успел "переписать" первые строфы баллады Великого Кобзаря "Причинна":
"Реве та стогне в своїй зоні
Й сердито Шева завива
До хлопців ніжно гне прокльони
Із лави свіжих підійма.
А бліді шведи на ту пору.
Уже ніяк не вигляда
Неначе хвильки в тихім морі
То наступа, то відступа.
Ще третє "ла-ла" не співали,
Як стадіон загомонів!
Бо наші гола забивали!
Й суддя востаннє засвистів".
"Вот прям эмоции перехлестывают… Как будто сам играл! Для нас это ИСТОРИЯ! Шева - Богом поцелованный, пусть ведёт эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь, что будет!"
"Завтра всем - шведский стол. Мы - в четверть финале Евро"
"Андрей Шевченко - гений. Сборная Украины - лучшая сборная на свете. Кто этого не понимает, тот ничего не понимает в футболе. Я все сказала".
Также болельщики пишут:
- "Сегодня они боролись через усталость и боль. Показали, что они настоящие мужики";
- "Спасибо всем болельщикам, игрокам и, конечно, Артему Беседину. Выздоравливай. Позор костоломам";
- "Я давно знал, что Довбик будет украинским Холанндом";
- "Ребята – молодцы! Выстояли!";
- "И правда фантастика! Дрожите, британцы!".
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.
Отметим, Сборная Украины в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 встретится с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
До этого команды встречались между собой семь раз. Четыре победы - на счету у англичан. Еще дважды была зафиксирована ничья. Украина смогла выиграть лишь один раз в 2009 году в отборе на чемпионат мира. Единственный и победный гол забил Сергей Назаренко.