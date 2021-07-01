"Горд быть частью команды": герой сборной Украины Довбик поздравил всех с победой

Нападающий сборной Украины доволен выходом команды в 1/4 финала Евро-2020 / Униан

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Автором решающего гола в овертайме стал форвард Артём Довбик, вышедший вместо травмированного Беседина.

Гол в ворота шведов стал первым для Артёма за сборную Украины. Более того, он стал сразу решающим, да еще и рекордным. После матча 24-летний нападающий не сдерживал эмоций и не мог подобрать слов на интервью; говорит, что пока не осознает, что он – герой матча.

Благодарность героя Украины на Евро-2020

В своем Инстаграме герой национальной команды выложил фотографию с матча в момент эйфории – празднования голевого выстрела. Под ней Довбик поблагодарил украинцев за поддержку на Евро-2020 и поздравил всех с историческим выходом в четвертьфинал престижного турнира.

В конце поста футболист также выразил поддержку коллеге по сборной Артему Беседину, который получил в ходе матча серьезною травму и был вынужден оставить поле, и прекратить участие на Евро 2020. Позже стало известно, что восстановление форварда киевского "Динамо" составит около шести месяцев.

Хочу поблагодарить болельщиков за безумную поддержку и веру! Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью этой команды. Артем Беседин, мы с тобой – написал Довбик.

Фурор на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Артём Довбик отличился на первой компенсированной ко второму овертайма минуте (120:37) – красиво головой замкнул навес Зинченко с левого фланга.

Гол Артема стал вторым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще – здесь первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121: 01).

В то же время нападающий Днепра-1, в возрасте 24 лет и 9 дней, стал самым молодым автором гола в составе Украины на Евро. Довбик обошел полузащитника Александра Зинченко, который открыл счет в матче со Швецией. Тот забил в возрасте 24 лет и 196 дней.