"Игра не в нашу пользу": тренер сборной России "отмазался" от поражения от Дании на Евро-2020

Станислав Черчесов / Reuters

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов не заметил большой проблемы в том, что его подопечным разгромное поражение нанесла сборная Дании в решающем матче за выход в плей-офф Евро-2020. Об этом сообщает портал Чемпионат.

"Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы. План на игру выдерживался, были хорошие моменты, чтобы забить. Мы их не использовали, из-за чего не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Пропустив гол с полумомента, во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру. Пытались отыграть, но пропустили гол на быстрой контратаке, к которым мы готовились. Поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу", – считает Черчесов.

При этом депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев был более категоричным в оценках выступления сборной. Он назвал позорным поражение России от Дании в третьем туре Евро-2020 и сравнил подопечных Черчесова с беспомощными котятами.

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Напомним, ранее сообщалось, что сборная России проиграла сборной Дании со счетом 4:1 и бесславно вылетела с Евро-2020.

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.