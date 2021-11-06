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Избил россиянина на ринге: украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу

6 ноября 2021, 20:58
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Украинец Юрий Захареев вел поединок первым номером и доминировал на ринге.

Юрий Захареев стал победителем чемпионата мира 2021 по боксу / Скриншот

В субботу, 6 ноября, 19-летний украинский спортсмен Юрий Захареев стал победителем чемпионата мира 2021 по боксу, который прошел в Белграде.

В финале украинский боксер встретился с Вадимом Мусаевым из России в категории до 71 кг. Украинец вел поединок первым номером и доминировал на ринге, что отразилось на записках судей по итогам боя (5:0). Трансляция боя велась на YouTube-канале Федерации бокса Украины.

Украина завоевала первое золото на чемпионатах мира с 2017 года, когда на наивысшую ступеньку пьедестала поднимался Александр Хижняк. За победу на ЧМ-2021 Юрий Захареев получит солидные призовые – 100 тысяч долларов.

Чемпионский бой Юрия Захареева

Белград (Сербия), 27.10–06.11.2021

Весовая категория до 71 кг

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Юрий Захареев (Украина) – Вадим Мусаев (Россия) – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27)

Отметим, что в полуфинале турнира в категории до 71 кг Юрий Захареев уверенно победил боксера из Азербайджана Сархана Алиева (5:0).

Ранее сообщалось о том, что сборная нашей страны завоевала 23 медали и таким образом заняла второе место на чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек.

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