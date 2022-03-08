Оккупанты обстреляли дом Александра Усика под Киевом

Усик с женой / instagram.com/usykkate1/

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина сообщила, что их дом в Ворзеле оккупанты обстреляли.

В Instagram Екатерины Усик опубликовала призыв о помощи. Она ищет соседей, которые жили рядом с ней.

"Если кто-то откликнется с моей улицы Леси Украинки, где стоял мой дом. С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там было очень много людей. Сейчас тихо, и я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные", – написала Екатерина.

"Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация, пишите мне. Я верю, что они все живы", – заявила она.

Ранее Главред рассказывал о 11-летнеем мальчике, который сам смог добраться из Запорожья до украинско-словацкой границы. Там ему помогли волонтеры. Ребенок был вынужден бежать от войны, при этом родители мальчика были вынуждены остаться в Украине.

Напомним, Запорожская АЭС и сам город Энергодар, где она расположена, находятся под контролем оккупантов. Враг использует атомную электростанцию как военную базу. В частности, на ЗАЭС враг уже разместил 500 своих людей, еще 1000 захватчиков – в самом Энергодаре.

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