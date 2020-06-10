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"Е**ный нацист": футболиста Зозулю вновь оскорбляют фанаты Райо Вальекано

10 июня 2020, 23:18

Болельщики вели себя агрессивно, несмотря на победу клуба.

Роман Зозуля
Роман Зозуля вновь оказался в эпицентре скандала / Фото: Sportanalytic

В рамках 20-го тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете 10 июня состоялся дополнительный матч, который ранее команды не смогли доиграть по причине оскорблений ультрас в адрес украинского футболиста Романа Зозули.

Как пишут испанские СМИ, игра состоялась при пустых трибунах, и украинец принял в ней участие.

Зозуля находился на поле в составе Альбасете до финального свистка. Для его команды матч оказался провальным, а вот клуб Райо выиграл со счетом 1:0.

Однако болельщиков даже такой исход игры не удовлетворил, и они продолжили оскорблять украинца, это произошло, в частности, еще перед игрой. Возле домашней арены клуба появился баннер, который гласил: "Зозуля был и остается е****м нацистом".

Фанатов не остановил тот факт, что в декабре прошлого года Райо Вальекано был оштрафован на 18 тысяч евро за их заявления в адрес Зозули.

/ Фото: unionrayo.es

Как ранее сообщалось, в Испании ультрас по-хамски отреагировали на помощь местным больницам в борьбе с коронавирусом со стороны украинского футболиста Альбсете Романа Зозули.

Напомним, в декабре 2019 года ультрас мадридского клуба устроили травлю украинца, обзывая его "е****м нацистом". По словам Зозули, шесть фанатов Райо воевали на стороне пророссийский террористов на Донбассе, а он всегда поддерживал украинскую армию.

новости Украины Роман Зозуля Райо Вальекано Альбасете
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