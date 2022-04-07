Российские оккупанты убили легендарного украинского тренера в Мариуполе

Федерация бокса Украины сообщает, что легенде бокса был 81 год.
Легендарный украинский тренер по боксу Владимир Кленин погиб в Мариуполе.
Как сообщает Федерация бокса Украины, Владимиру Васильевичу было 81 год.
Кленин учился в Ждановском индустриальном техникуме. Окончил Ждановский металлургический институт и Киевский университет физкультуры и спорта.
В 1985 году получил звание заслуженного тренера.
Несмотря на взрывной характер, на соревнованиях Владимир Кленин всегда отличался хладнокровием. Спокойствие тренера передавалось и его ученикам на ринге.
Тренировочный стиль Кленина отличался своеобразием. В своих воспитанников он тренировал мыслительную способность обдумывания каждого удара.
"Среди самых известных учеников Владимира Васильевича чемпион Украины и бронзовый призер Кубка мира Евгений Зыков, чемпион Украины и двукратный чемпион мира среди военнослужащих Олег Кудинов, а также Владимир Дворцов - который впоследствии стал тренером сборной СССР (1990-1992) и тренировал Олимпийскую сборную Украины в 1996 году", - говорится в сообщении.
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Как сообщал Главред, 2 апреля в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс. Он "был убит с камерой в руках".
Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.
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