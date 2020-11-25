Сын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19

Диего Марадона с сыном / Фото tv.fanpage.it

Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, о смерти которого стало известно накануне, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter, один из представителей желтой прессы позвонил 35-летнему мужчине, чтобы получить комментарий о смерти отца.

"К сожалению, один из представителей желтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", — отметил Палмери.

Как известно, 34-летний сын Диего Армандо Марадона Синагра — гражданин Италии, играл за итальянские клубы низших дивизионов, а затем начал выступать в пляжном футболе, где играл в том числе за сборную Италии. Марадона-младший — внебрачный сын легендарного футболиста сборной Аргентины от итальянки Кристианы Синагры. Чемпион мира признал отцовство только в 2016 году.

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