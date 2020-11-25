Сын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19

О смерти отца он узнал от журналиста.
Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, о смерти которого стало известно накануне, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Как сообщает журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter, один из представителей желтой прессы позвонил 35-летнему мужчине, чтобы получить комментарий о смерти отца.
"К сожалению, один из представителей желтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", — отметил Палмери.
Как известно, 34-летний сын Диего Армандо Марадона Синагра — гражданин Италии, играл за итальянские клубы низших дивизионов, а затем начал выступать в пляжном футболе, где играл в том числе за сборную Италии. Марадона-младший — внебрачный сын легендарного футболиста сборной Аргентины от итальянки Кристианы Синагры. Чемпион мира признал отцовство только в 2016 году.
Читайте также"Диего вечен": футбольный мир прощается с Марадоной
Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:
Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.