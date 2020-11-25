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Сын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19

25 ноября 2020, 23:14

О смерти отца он узнал от журналиста.

Диего Марадона с сыном
Диего Марадона с сыном / Фото tv.fanpage.it

Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, о смерти которого стало известно накануне, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter, один из представителей желтой прессы позвонил 35-летнему мужчине, чтобы получить комментарий о смерти отца.

"К сожалению, один из представителей желтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", — отметил Палмери.

Как известно, 34-летний сын Диего Армандо Марадона Синагра — гражданин Италии, играл за итальянские клубы низших дивизионов, а затем начал выступать в пляжном футболе, где играл в том числе за сборную Италии. Марадона-младший — внебрачный сын легендарного футболиста сборной Аргентины от итальянки Кристианы Синагры. Чемпион мира признал отцовство только в 2016 году.

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Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:

  • Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.

  • Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.

  • Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.

  • Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.

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