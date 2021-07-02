"У них в командах все русскоязычные": отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020

Артем Довбик / Getty Images

Вслед за историческим проходом в 1/4 финала Евро-2020 сборную Украины раскритиковали за русский язык. В частности, писательница Лариса Ницой накинулась на автора решающего гола в игре со Швецией Артема Довбика из-за его общения на русском языке на пресс-конференции.

Сам Довбик тему выбора языка для выступлений пока не комментировал, но на следующий день после игры герой национальной команды выложил фотографию с матча, под которой поблагодарил украинцев за поддержку на Евро-2020.

Эту ситуацию в интервью ВВС прокомментировал гордый отец спортсмена – Александр Довбик. Мужчина отметил, что его сын прекрасно знает украинский язык и дома разговаривает по-украински. "Просто у них в командах все русскоязычные, вот и он так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает так же, как мы", – сказал Довбик-старший.

Также в ходе интервью речь зашла относительно возможного перехода футболиста из ФК "Днепр-1" в другой украинский или зарубежный клуб. Отец рассказал, что таких предложений его сын пока не получал, но подчеркнул, что "в российский чемпионат Артем точно не переедет".

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