Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020

Сборная Украины выиграла товарищеский матч у Северной Ирландии.

Команда Андрея Шевченко доминировала в игре и создала массу моментов у ворот гостей.

Один из первых завершился голом - Александр Зубков, оказавшись совсем один возле ворот, замкнул головой навес Александра Караваева на 10-й минуте.

Сборная Украины могла забивать еще не один раз, но раз за разом подводила точность, реализация или защита Северной Ирландии спасала свои ворота.

На первой добавленной минуте к матчу Артем Беседин забил гол, но его отменили из-за офсайда у форварда Динамо.

У гостей за матч был только один опасный момент. С ударом Кейрона Брауна на 37-й минуте блестящим сэйвом справился Георгий Бущан.

В итоге 1:0 и безоговорочная победа Украины.

Перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет еще один спарринга:

Игра Украина - Кипр пройдет 7 июня в Харькове (19:00).

На Евро-2020 украинцы встретятся с:

Нидерландами (13 июня),

Северной Македонией (17 июня),

Австрией (21 июня).

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.