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"Хочу пожить без сабли": Харлан взяла паузу в карьере после провала на Олимпиаде в Токио

26 июля 2021, 10:49

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан сенсационно выбыла из соревнований уже после первого поединка.

Ольга Харлан
Харлан высказалась о провале на Олимпиаде в Токио / Reuters

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свое провальное выступление на Олимпиаде в Токио. Напомним, спортсменка сенсационно уступила в первом же поединке на турнире – на стадии 1/8 финала.

У себя в Instagram она написала, что ее поражение в первой же схватке вызвано психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики. Также Харлан добавила, что не смогла справиться с эмоциями.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой Да. Виновен ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной. Полтора года без соревновательной практики – пожалуй повлияли на меня", – написала украинская саблистка.

Также она призналась, что после поражения хочет "морально отдохнуть" от фехтования. "Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала", – пишет спортсменка.

Что известно о достижении Харлан

Харлан – олимпийская чемпионка в командной сабле Пекина-2008, серебряный призер Олимпиады в Рио 2016 в командной сабле. В индивидуальном первенстве дважды становилась бронзовым призером игр – в Лондоне-2012 и Рио-2016. На сегодня она является самой титулованной украинской спортсменкой.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

  • На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
  • Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.
  • С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 32-е место.

Ранее стало известно, что Дарья Белодед, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, приостановила карьеру. Когда она вернется в спорт пока неизвестно.

Олимпиада-2020 Ольга Харлан новости спорта
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