Дзюдоистка, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, приостановила карьеру

Белодед решила приостановить карьеру / Reuters

Призер Олимпиады Дарья Белодед в ближайшее время не примет участия в соревнованиях. По словам отца 20-летней атлетки, Дарья планирует отдохнуть после выступления на ОИ-2020. Когда она вернется в спорт пока неизвестно.

"Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда снова появится желание, тогда можно будет продолжить. Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно по ее состоянию", – цитирует Геннадия Белодеда "ТСН" со ссылкой на эфир UA.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Дарья Белодед завоевала первую в истории Украины награду в женском дзюдо, это также дебютная олимпийская медаль для самой атлетки и сборной Украины на Играх в Токио. Добавим, что после завоевания "бронзы" украинская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.

Билодид призналась, что на самом деле плакала не потому, что стала первой, кто получил медаль для Украины. Она разочаровалась из-за "бронзы". Украинка подчеркнула, что она продолжит работать, чтобы осуществить детскую мечту и выиграть золотую медаль Олимпиады.

Напомним, что 23 июля в столице Японии, Токио стартовали летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

В России, к слову, решили не показывать украинских спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады. Когда дошла очередь до выхода сборной Украины, российский телеканал "Первый" пошел на рекламу. Закончилась она тогда, когда украинцы уже прошлись парадом на Олимпийском стадионе.