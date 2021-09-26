Усик записал видео после победы над Джошуа

Усик записал видео после победного боя с Джошуа / Reuters

Чемпион в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик записал видео после важнейшего боя с британцем Энтони Джошуа, в котором поблагодарил всех за поддержку.

"Я очень всех вас сильно люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за вашу неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра", - сказал спортсмен.

Отметим, сегодня ночью Александр Усик (18-0, 13 КО) провел главный бой в своей карьере.

Крымчанин в Лондоне отобрал титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Во всех 12 раундах украинский боксер доминировал и таким образом сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа.

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Усик отобрал у Джошуа пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Сразу после объявления результатов боя, Усик прямо на ринге прокомментировал свою победу.

"Очень много значит для меня (победа - ред.) Бой прошел, как я предполагал, были пару моментов, когда Джошуа зажимал, но это незначительные вещи", - говорит Усик.

Читайте также"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с ДжошуаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Усика за завоевание чемпионских титулов и поздравил его с победой. Украинский боксер стал обладателем поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в тяжелом весе.