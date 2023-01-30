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В РФ закатили грандиозный скандал из-за условий МОК для участия россиян в Олимпиаде 2024

30 января 2023, 22:58
Российский спортсмен заявил, что стране-террористу навязывают неприемлемые условия.
Россия на Олимпиаде
Россия на Олимпиаде / pixabay, скриншот

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже.

По его словам, нельзя якобы допустить того, что на соревнованиях спортсменов из страны-агрессора обяжут выступать под нейтральным флагом. Бывший биатлонист потребовал от руководства национального олимпийского комитета (ОКР) "быть намного жестче", пишет Р-Спорт.

Российский спортсмен заявил, что стране-террористу навязывают неприемлемые условия, а о карьерах спортсменов думать не стоит.

"Я только не понимаю, что это такое в нынешних условиях – слово "толерантность". Это что значит? Идти на все уступки, то есть что нам ни прикажут, все делать. Вообще надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. Поздняков (глава ОКР – ред.) должен быть намного жестче, чем он был до сегодняшнего дня. И если нам не позволят выступать с флагом и с гимном, конечно, надо бойкотировать Олимпиаду. Ни в коем случае на этих условиях – без гимна и флага – ехать на Олимпиаду не стоит. Ни в коем случае никакого нейтрального статуса", – сказал Васильев.

Скандал с допуском россиян на Олимпиаду 2023

Накануне Международный олимпийский комитет заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

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