Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

Кратко:
- Какой диагноз поставили актрисе
- Что с ней случилось сейчас
Популярная голивудская актриса Кристина Эпплгейт, предположительно, госпитализирована в Лос-Анджелесе.
Как сообщает издание Page Six, 54-летняя актриса, которая борется с рассеянным склерозом с момента постановки диагноза в 2021 году, была госпитализирована в конце марта.
Неясно, связана ли ее предполагаемая госпитализация с этим заболеванием.
Представитель Эпплгейт заявил: "У меня нет комментариев по поводу того, находится ли она в больнице или какое лечение ей назначают. У нее долгая история сложных заболеваний, о которых она, как известно, открыто говорила в своих мемуарах и подкасте".
Эпплгейт всегда открыто говорила о своем состоянии, подробно рассказывая об этом еще в феврале, когда сообщила, что из-за постоянной боли прикована к постели.
Актриса воспитывает дочь вместе с голландским музыкантом Мартином Леноблом, за которого вышла замуж в 2013 году.
Звезда хита "Sweetest Thing" сообщила о своем диагнозе рассеянного склероза в августе 2021 года в эмоциональном заявлении на X (ранее Twitter).
"Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз рассеянный склероз. Это был странный путь. Но меня очень поддержали люди, которых я знаю и которые тоже страдают этим заболеванием", — написала она тогда.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
О персоне: Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт - американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, танцовщицаи филантроп. Лауреат премии "Эмми" (2003), номинантка на премии "Золотой глобус" (1999, 2008, 2009, 2020) и "Тони" (2005). Обладательница звезды на голливудской "Аллея славы" за вклад в развитие телевидения (2022).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред