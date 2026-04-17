Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

Кристина Эпплгейт уже несколько лет борется с неизлечимым заболеванием.

Кристина Эпплгейт серьезно больна

Популярная голивудская актриса Кристина Эпплгейт, предположительно, госпитализирована в Лос-Анджелесе.

Как сообщает издание Page Six, 54-летняя актриса, которая борется с рассеянным склерозом с момента постановки диагноза в 2021 году, была госпитализирована в конце марта.

Кристина Эпплгейт неизлечимо больна / Фото Instagram/christinaapplegate

Неясно, связана ли ее предполагаемая госпитализация с этим заболеванием.

Представитель Эпплгейт заявил: "У меня нет комментариев по поводу того, находится ли она в больнице или какое лечение ей назначают. У нее долгая история сложных заболеваний, о которых она, как известно, открыто говорила в своих мемуарах и подкасте".

Эпплгейт всегда открыто говорила о своем состоянии, подробно рассказывая об этом еще в феврале, когда сообщила, что из-за постоянной боли прикована к постели.

Кристина Эпплгейт открыто рассказывает о своем состоянии / ua.depositphotos.com

Актриса воспитывает дочь вместе с голландским музыкантом Мартином Леноблом, за которого вышла замуж в 2013 году.

Звезда хита "Sweetest Thing" сообщила о своем диагнозе рассеянного склероза в августе 2021 года в эмоциональном заявлении на X (ранее Twitter).

"Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз рассеянный склероз. Это был странный путь. Но меня очень поддержали люди, которых я знаю и которые тоже страдают этим заболеванием", — написала она тогда.

О персоне: Кристина Эпплгейт Кристина Эпплгейт - американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, танцовщицаи филантроп. Лауреат премии "Эмми" (2003), номинантка на премии "Золотой глобус" (1999, 2008, 2009, 2020) и "Тони" (2005). Обладательница звезды на голливудской "Аллея славы" за вклад в развитие телевидения (2022).

