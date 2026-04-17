Орбакайте показала своего отца на редком фото

Кристина Орбакайте показала своего отца и бывшего мужа Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте поздравила своего отца

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, показала своего отца и бывшего мужа Аллы Пугачевой Миколаса Орбакаса.

Как пишут российские пропагандисты, показать своего отца актриса решила по поводу его дня рождения. Ее отцу исполнился 81 год.

"С днем рождения, папуля", - написала певица.

К слову, Миколас выглядит прекрасно для своего возраста.

Кристина Орбакайте о войне в Украине

Кристина Орбакайте, которая проживает в США, в Майами, старается избегать прямых заявлений о нападении террористической России на мирную Украину. В мае 2025 года она охарактеризовала полномасштабное вторжение как "события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи", избегая использования слова "война".

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Камалия появилась на красной дорожке музыкальной премии YUNA со своим бывшем мужем Мухаммадом Захуром и взрослыми дочерьми - Мирабеллой и Арабеллой Захур.

Ранее также бывшая певица, жена футболиста и дизайнер Виктория Бекхэм высказалась о конфликте со своим сыном Бруклином Пельтц Бекхэм.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

