Алла Пугачева вытягивает финансы из РФ и помогает ВСУ - детали

Алла Пугачева всегда выступала за справедливость.

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Алла Пугачева - помощь Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алла Пугачева может помогать украинским военным

Откуда Примадонна берет эти финансы

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, возможно, помогает ВСУ финансово.

Как сообщают росСМИ, российский общественный деятель Андрей Куницын утверждает, что Примадонна активно финансирует ВСУ из полученных в России денег.

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Он отметил, что Пугачева аккуратна в высказываниях. Вместе с тем понятно, на чьей стороне певица.

"Все вокруг понимают, что деньги, которые она получает из нашей страны за результаты интеллектуальной деятельности, права на песни, концерты и различные программы, она абсолютно точно использует для финансирования нужд ВСУ", - сказал путинист Куницын.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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