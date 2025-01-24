Алла Пугачева вытягивает финансы из РФ и помогает ВСУ - детали

Вы узнаете:
- Алла Пугачева может помогать украинским военным
- Откуда Примадонна берет эти финансы
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, возможно, помогает ВСУ финансово.
Как сообщают росСМИ, российский общественный деятель Андрей Куницын утверждает, что Примадонна активно финансирует ВСУ из полученных в России денег.
Он отметил, что Пугачева аккуратна в высказываниях. Вместе с тем понятно, на чьей стороне певица.
"Все вокруг понимают, что деньги, которые она получает из нашей страны за результаты интеллектуальной деятельности, права на песни, концерты и различные программы, она абсолютно точно использует для финансирования нужд ВСУ", - сказал путинист Куницын.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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