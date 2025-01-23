Алла Пугачева окончательно отреклась от российских родственников - детали

Кратко:
- Алла Пугачева оборвала связь со своими родственниками
- Певицу осуждают в РФ
Российская певица Алла Пугачева публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и выехала из страны-оккупанта вместе с семьей, но некоторые родственники не упускают возможность осквернить ее имя.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, родственники Примадонны рассказали, что она не общается с ними.
"Мы не общаемся с Аллой Борисовной, она не идет на контакт. Поэтому бабушка ни разу и не навестила свою внучку Аллу", - пожаловалась невестка певицы Гузель.
Также Гузель считает, что Пугачева отказалась от родных из-за своего мужа Максима Галкина. Внучка Примадонны посещает уроки вокала и в следующем году будет учиться играть на фортепиано.
"Она старается, делает задания, которые ей задают преподаватели, ходит с удовольствием! В школе преподают ей наши народные песни. В музыкальную школа Алла ходит для общего развития, планируем также посещать занятия ораторского мастерства", - сказала невестка певицы.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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