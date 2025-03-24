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Беглец Дивеев-Церковный засветил часы, стоимостью более миллиона

Алена Кюпели
24 марта 2025, 15:05
83
Ведущий появился в дорогих часах на футбольном матче.
Дивеев-Церковный носит часы за миллион
Дивеев-Церковный носит часы за миллион / Коллаж Главред, фото Instagram/diveeff

Кратко:

  • Какие часы носит сбежавший Дивеев-Церковный
  • Сколько они стоят

Украинский ведущий Алексей Дивеев-Церковный, в начале полномасштабной войны сбежавший за границу, показался на матче вместе с продюсером Потапом и засветил часы швейцарского люксового бренда Audemar Piguet.

На фото, которое слил на своей Instagram-странице Потап, Дивеев-Церковный держит украинский флаг, в который завернулся продюсер Потап, строящий карьеру за границей.

видео дня

К слову, оба молодых мужчины находились на мачте по футболу в Испании, болея за украинскую сборную.

Потап и Дивеев-Церковный в Испании
Потап и Дивеев-Церковный в Испании / Фото Instagram/real_potap

На руке у сбежавшего телеведущего красовались швейцарские часы, которые сейчас стоят огромную сумму денег.

Роскошные часы Дивеева-Церковного
Роскошные часы Дивеева-Церковного / Скриншот

В частности, данная модель представлена на разных часовых аукционах и ломбардах. И ее стоимость варьируется от 20 000 до 40 000 евро.

Роскошные часы Дивеева-Церковного
Роскошные часы Дивеева-Церковного / Скриншот https://catalog.antiquorum.swiss/

А вот сайт e-Bey продавал такую модель за фиксированной ценой - 28 500 долларов (почти 1 млн 200 000 гривен).

Роскошные часы Дивеева-Церковного
Роскошные часы Дивеева-Церковного / Скриншот https://www.ebay.com/itm/284932786301

Интересное фото, сделанное не в Украине чуть в 2024 году 19 января. "Слава Богу за все", - радуется Дивеев-Церковный на третий год уничтожения Украины.

Дивеев-Церковный и его благодарности
Дивеев-Церковный и его благодарности / Фото Instagram/diveyeff

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.

Ранее также в 2017 году российский певец-путинист Александр Буйнов поделился фото с Цимбалюк. "Встретил Инку Цимбалюк... Случайно вот так — нырнул и вот она!" — написал Буйнов под снимком. Ранее Цимбалюк также хвасталась свои отдыхом во Франции.

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