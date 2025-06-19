Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

Олег Винник может повторить свой провал.

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Олег Винник - тур по Германии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

Олег Винник планирует концерты за границей

Как продаются билеты на них

Украинский певец Олег Винник, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, пытается возобновить свою популярность и концертную деятельность.

Как стало известно, беглец анонсировал тур по Германии в декабре этого года, во время которого он будет исполнять и свои русскоязычные хиты. Но нет гарантии, что его концерты состоятся.

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На странице певца в Instagram указано, что концерты планируются в Саарбрюккене, Фюрте, Пфорцхайме, Оффенбахе-на-Майне, Мюльгайм-ан-дер-Рури, Берлине и Гамбурге. Билеты уже доступны к продаже, но покупают их совсем неохотно.

Тур Олега Винника / фото: скрин instagram.com/starconcert.eu/

На первый концерт продано совсем мало билетов, такая же ситуация и с другими мероприятиями. Также стоит отметить, что цены на билеты достаточно высокие – максимальная €119 (почти 5700 грн).

Билеты на концерты Олега Винника не продаются / фото: скрин oleggvynnyk.eu/

Напомним, анонсированный концерт беглеца, который должен был пройти в апреле этого года в Варшаве, так и не состоялся, поскольку билеты на него не продались. А вот в команде Винника объяснили отмену "техническими причинами".

Олег Винник / инфографика: Главред

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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