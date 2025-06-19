Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

Вы узнаете:
- Олег Винник планирует концерты за границей
- Как продаются билеты на них
Украинский певец Олег Винник, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, пытается возобновить свою популярность и концертную деятельность.
Как стало известно, беглец анонсировал тур по Германии в декабре этого года, во время которого он будет исполнять и свои русскоязычные хиты. Но нет гарантии, что его концерты состоятся.
На странице певца в Instagram указано, что концерты планируются в Саарбрюккене, Фюрте, Пфорцхайме, Оффенбахе-на-Майне, Мюльгайм-ан-дер-Рури, Берлине и Гамбурге. Билеты уже доступны к продаже, но покупают их совсем неохотно.
На первый концерт продано совсем мало билетов, такая же ситуация и с другими мероприятиями. Также стоит отметить, что цены на билеты достаточно высокие – максимальная €119 (почти 5700 грн).
Напомним, анонсированный концерт беглеца, который должен был пройти в апреле этого года в Варшаве, так и не состоялся, поскольку билеты на него не продались. А вот в команде Винника объяснили отмену "техническими причинами".
Последние новости шоу-бизнеса
Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.
А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.
Вас может заинтересовать:
- "Звезда Голливуда": Наталья Могилевская впервые показала своего отца
- "Мое личное дело": Ксения Мишина впервые прокомментировала свой выезд из Украины
- "Только это желаю": кто заменил Яну Глущенко в "Дизель шоу"
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред