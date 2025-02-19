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Беглеца Олега Винник обвинили в крупной лжи на концерте в Чехии - причина

Элина Чигис
19 февраля 2025, 12:13
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Александр Горбенко усомнился в искренности Олега Винника.
Олег Винник
Олег Винник - скандал на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

  • Бывший продюсер Олега Винника высказался об артисте
  • Горбенко разоблачил беглеца

Бывший продюсер украинского певца Олега Винника, который сбежал из Украины жить в Германию еще в начале полномасштабной войны, Александр Горбенко не верит, что артист пел на концерте в Праге русскоязычные песни по просьбе зрителей.

Напомним, глава фан-клуба Винника - Валерия Барон оправдалась за поступок беглеца, ведь раньше он обещал никогда больше не петь на языке страны-оккупанта РФ.

видео дня

Горбенко же в своих соцсетях утверждает, что певец пел под плейбек и русскоязычные песни были запланированы в программе концерта.

"Пишут в директ: "А что тут такого, спонтанно спел на русском "по просьбе", а музыканты подхватили". Объясню для тех, кто не в теме. На видео песни звучат с плейбеком (фонограммой). Олежка встретился с музыкантами за два дня до концерта, а плейбек концерта залит в компьютер. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую", - написал продюсер.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

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Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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