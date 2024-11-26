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"Безумно повезло": путинист Малинин позавидовал своим детям, живущим в Европе

Алена Кюпели
26 ноября 2024, 11:16
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Александр Малинин позавидовал своим детям - один в Мюнхене, вторая в Лондоне.
Малинин позавидовал своим детям
Малинин позавидовал своим детям / Коллаж Главред, фото Instagram/ alexandr_malinin

Коротко:

  • Малинин обратился к детям
  • Артист показал, как они выглядят

Российский певец-путинист Александр Малинин, который также как и многие россияне поддерживает кровавое вторжение террориста Путина в Украину, позавидовал своим детям-двойняшкам, которые несмотря на патриотическую позицию отца живут не в России, а в ЕС.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, поделившись фото взрослых уже детей.

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"Поздравляю вас, мои любимые Фрол и Устинья! Вам так безумно повезло родиться вместе. Желаем вам сохранить ту незримую ниточку, которая связывает ваши сердца", - пишет путинист.

К слову, дети путиниста не стали даже учиться в террористической России. Так, сын Фрол окончил училище при Академии художеств в Мюнхене, а сейчас учится на режиссера в университете кинематографии, а в свободное от занятий время работает фотографом.

Устинья Малинина учится в Королевской Академии музыки в Лондоне – занимается классическим вокалом. Совсем недавно начинающая исполнительница дебютировала в опере "Спящая красавица в лесу".

"Пускай черная кошка раздора никогда не пробегает между вами. Живите дружно и всегда приходите на помощь друг другу. Пусть в жизни вашей будет много всего чудесного и интересного, пусть ваши мечты рисуют улыбки на ваших лицах, пусть для вас будут всегда открыты двери к успеху и добрым надеждам. Пускай в жизни вам во всем везет, пускай исполняются мечты и желания. С днем рождения", - написал путинист

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Напомним, ранее Главред писал о том, что жена Александра Малинина запретила сыну общаться с родным отцом.

Добавим, в 2017 году российский певец Александр Малинин в Киеве исполнил украинские песни, а в его репертуаре есть2 альбома на украинском языке.

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Кто такой Александр Малинин

Александр Николаевич Малинин — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала. Народный артист Российской Федерации (1997), Народный артист Украины (2004). Лауреат Премии МВД России (1998) и Ленинского комсомола (1991).
Поддержал террористическое вторжение России в Украину.

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