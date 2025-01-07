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Бил чужую жену: Ивана Урганта неожиданно обвинили в рукоприкладстве

Алена Кюпели
7 января 2025, 10:48
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Ивана Урганта вмешали в семейный конфликт семейного абьюзера.
Иван Ургант неожиданно признался в любви к России
Ивана Урганта поставили в неловкое положение / Коллаж Главред, фото Instagram/urgantcom

Российский актер Марат Башаров, который славится своей физической агрессией по отношению к жене, неожиданно впутал в семейные разборки и телеведущего Ивана Урганта, который не поддержал военное вторжение России в Украину.

Как пишут пропагандистские российские СМИ, актер КВН Богдан Лисевский заявил, что Ургант причастен к насилию над женой Башарова. "Вы знакомы с Маратом Башаровым, то есть, получается, вы через одну рукопожатие били его жену", — заявил КВН-щик.

"Я прошу, когда такие шутки звучат, поставить себя на место гостя. Представьте, что Марат вашу бабушку бьет, представьте на секунду. Мне кажется, это жестко, как бы она не любила "Битву экстрасенсов", — ответил тогда ведущий.

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Стоит отметить, что артиста обвиняли в рукоприкладстве не один раз. Об этом говорили две его бывшие жены — Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова. Женщины уверяли, что даже попадали в больницу из-за побоев. Все это активно обсуждалось в эфире российских пропагандистских телеканалов.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал, российский шоумен и актер Иван Ургант, который был признан в России иностранным агентом из-за своих антивоенных высказываний и публично признал чудовищным нападение России на Украину, теперь сделал странное заявление.

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

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Кто такой Иван Ургант

Иван Ургант - российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссер. С 2012 года — ведущий телепередачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".

В войне России против Украины, артист встал на сторону мирной Украины.

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