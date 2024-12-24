Билла Клинтона срочно госпитализировали: что случилось

Вы узнаете:
- Что случилось с Биллом Клинтоном
- Куда его отвезли
Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в Вашингтоне после того, как у него поднялась температура.
Об этом сообщил NBC News в понедельник его главный помощник.
78-летний Клинтон "был госпитализирован в больницу MedStar Georgetown University Hospital для тестирования и наблюдения после того, как у него поднялась температура", — сказал Анхель Уренья, заместитель руководителя аппарата Клинтона.
"Он в хорошем расположении духа и благодарен за уход, который он получает", — сказал Уренья.
Источник, близкий к Клинтону, 42-му президенту, сказал, что ситуация "не является неотложной".
"С бывшим президентом все будет хорошо", — сказал источник. "У него поднялась температура, и он хотел, чтобы его проверили. Он в сознании".
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Напомним, ранее Клинтон уже был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвинского университета Калифорнии. Болезнь политика не связана с COVID-19. Причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис).
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Кто такой Билл Клинтон
Билл Клинтон - американский политик, 42-й президент США. Баллотировался как представитель Демократической партии и смог дважды выиграть в президентской гонке. Годы правления на посту главы государства - 1993-2001.
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