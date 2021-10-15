Билл Клинтон госпитализирован: у экс-президента США заражение крови

Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии/ Фото Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвинского университета Калифорнии.

Болезнь политика не связана с COVID-19. Причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис), сообщил телеканал CNN в ночь на пятницу, 15 октября.

Сообщается, что Клинтон весь день плохо себя чувствовал. После мероприятия, посвящённого его фонду, его госпитализировали.

Экс-президенту США назначено лечение антибиотиками.

"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", - сообщает СМИ.

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По словам врачей, скоро Билл Клинтон сможет отправиться домой.

"После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики. Он пока остается в медучреждении для постоянного наблюдения", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена написал в Twitter, что бывший американский лидер идет на поправку и находится в хорошем настроении. Он добавил, что супруга бывшего американского президента и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон также находится в Калифорнии.

Справка. Билл Клинтон - американский политик, 42-й президент США. Баллотировался как представитель Демократической партии и смог дважды выиграть в президентской гонке. Годы правления на посту главы государства - 1993-2001. В августе ему исполнилось 75 лет.

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