Блогер-беглец Волошин признался, когда вернется в Украину: "С удовольствием"

Также Александр Волошин раскрыл, что сейчас обеспечивает ему жизнь за границей.

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Александр Волошин блогер - на что живет и планирует ли возвращение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

Кратко:

Почти год назад Волошин выехал из Украины

Сейчас блогер назвал условие, при котором может вернуться

Чуть меньше года назад украинский блогер Александр Волошин сбежал из страны, ссылаясь на опасность, которая грозила его жизни. Сейчас он находится в Испании.

В беседе с подписчиками в своем блоге в Instagram Волошин недавно признался, планирует ли свое возвращение в Украину, а также чем сейчас зарабатывает себе на жизнь. Первое, что отметил Александр - на данном этапе он старается не загадывать наперед.

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Для возвращения в страну он ждет неких обстоятельств (которые так и остались неназванными), а живет он сейчас на средства, заработанные в предыдущие годы. Правда, бездействие начало надоедать Волошину, в связи с чем он ищет новые проекты.

"Стараюсь ничего не планировать. Живу одним днем. Если когда-то выпадет такая возможность, то с удовольствием бы вернулся. Я очень много работал последние 10 лет, поэтому жить жизнь есть за что. Я уже говорил, что мне не нужно много средств для того, чтобы комфортно жить. По крайней мере не нужно много по моим прошлым меркам. Но в целом сейчас рассматриваю, какому делу посвятить свое время, потому что не работать вообще - [плохо]", - говорит блогер.

Александр Волошин блогер - на что живет и планирует ли возвращение / instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин блогер - на что живет и планирует ли возвращение / instagram.com/voloshyn_xx

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