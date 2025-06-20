Блогер-беглец Волошин признался, когда вернется в Украину: "С удовольствием"

Кратко:
- Почти год назад Волошин выехал из Украины
- Сейчас блогер назвал условие, при котором может вернуться
Чуть меньше года назад украинский блогер Александр Волошин сбежал из страны, ссылаясь на опасность, которая грозила его жизни. Сейчас он находится в Испании.
В беседе с подписчиками в своем блоге в Instagram Волошин недавно признался, планирует ли свое возвращение в Украину, а также чем сейчас зарабатывает себе на жизнь. Первое, что отметил Александр - на данном этапе он старается не загадывать наперед.
Для возвращения в страну он ждет неких обстоятельств (которые так и остались неназванными), а живет он сейчас на средства, заработанные в предыдущие годы. Правда, бездействие начало надоедать Волошину, в связи с чем он ищет новые проекты.
"Стараюсь ничего не планировать. Живу одним днем. Если когда-то выпадет такая возможность, то с удовольствием бы вернулся. Я очень много работал последние 10 лет, поэтому жить жизнь есть за что. Я уже говорил, что мне не нужно много средств для того, чтобы комфортно жить. По крайней мере не нужно много по моим прошлым меркам. Но в целом сейчас рассматриваю, какому делу посвятить свое время, потому что не работать вообще - [плохо]", - говорит блогер.
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Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?
В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.
На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".
До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.
Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.
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