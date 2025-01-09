"Боль стала тише": Павел Зибров показал архивное фото с покойным Билоножко

Кратко:
- Год назад умер Виталий Билоножко
- Павел Зибров, близкий друг певца, почтил его память
9 января 2024 остановилось сердце певца с уникальным бархатным баритоном, Народного артиста Украины Виталия Билоножко. Близкие вспоминают звезду в первую годовщину со дня его смерти.
Среди тех, кто напомнил о трагической для украинской эстрады дате, оказался и Павел Зибров - близкий друг и коллега Билоножко. Рука об руку они строили карьеры и жизни, делили радости и горести.
В своем блоге в Instagram Зибров опубликовал фото с покойным другом. В подписи он обратился к Виталию Васильевичу и поделился, как справляется с горем от утраты.
"Год... Прошел год без тебя, дружище. Боль не угасла, только стала тише. Ты навсегда в наших сердцах, в воспоминаниях, в легендарных песнях. Помним и любим. Светлая память тебе, Виталик", - написал Павел Зибров.
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Кто такой Виталий Билоножко?
Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.
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