"Боль стала тише": Павел Зибров показал архивное фото с покойным Билоножко

Сегодня исполнился год, как не стало Виталия Билоножко.

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Умер Виталий Билоножко - Павел Зибров показал редкое фото Виталия Билоножко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Кратко:

Год назад умер Виталий Билоножко

Павел Зибров, близкий друг певца, почтил его память

9 января 2024 остановилось сердце певца с уникальным бархатным баритоном, Народного артиста Украины Виталия Билоножко. Близкие вспоминают звезду в первую годовщину со дня его смерти.

Среди тех, кто напомнил о трагической для украинской эстрады дате, оказался и Павел Зибров - близкий друг и коллега Билоножко. Рука об руку они строили карьеры и жизни, делили радости и горести.

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В своем блоге в Instagram Зибров опубликовал фото с покойным другом. В подписи он обратился к Виталию Васильевичу и поделился, как справляется с горем от утраты.

"Год... Прошел год без тебя, дружище. Боль не угасла, только стала тише. Ты навсегда в наших сердцах, в воспоминаниях, в легендарных песнях. Помним и любим. Светлая память тебе, Виталик", - написал Павел Зибров.

Умер Виталий Билоножко - Павел Зибров показал редкое фото Виталия Билоножко / instagram.com/pavlo_zibrov

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Кто такой Виталий Билоножко? Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.

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