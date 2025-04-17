"Больше не было женщин": Коляденко ошарашил подробностями личной жизни

Кратко:
- Какой новостью поделился Дима Коляденко
- Чем он удивил
Хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко поделился подробностями личной жизни, которые действительно удивляют.
В интервью телеведущей Маше Ефросининой он рассказал о том, что у него не было женщины после того, как он развелся с украинской певицей Ириной Билык.
"Я никому это не говорил – у меня не было женщины после Билык. Совсем. У меня нет, у меня не было женщины", – рассказал он.
Удивленная Ефросинина переспросила у него, были ли у артиста девушки, после разрыва с певицей.
"У меня не было отношений. Я не смог", – заверил он.
По словам Коляденко, в последнее время они с Билык не общаются, но он не исключает, что вскоре их дружеские отношения возобновятся.ё
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Напомним, ранее во время недавнего интервью певицы Ирины Билык для "Нашего радио", у нее спросили, с кем интимная жизнь у нее была лучше - с Дмитрием Коляденко или с Дмитрием Дикусаром. Ирина не стала скромничать и ответила совершенно откровенно - оба мужчины в постели были для нее выше всяких похвал и близость с ними навевает на нее приятные воспоминания.
Ранее Билык призналась, что решила принять кольцо и ухаживания мужчины, но начала пара с малого - со свиданий. Певица также рассказала, что нового жениха зовут Николай, он родом из Тернополя. Там у решительного ухажера собственная парикмахерская.
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Кто такой Дима Коляденко?
Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".
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