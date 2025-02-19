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Бредил: Катерина Тышкевич рассказала о болезни мужа

Алена Кюпели
19 февраля 2025, 17:35обновлено 19 февраля, 18:11
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Украинская актриса откровенно поделилась проблемами со здоровьем своего мужа.
Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала про мужа/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Вы узнаете:

  • Что случилось с мужем актрисы
  • Какие у него были симптомы

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич рассказала, что ее муж – актер Валентин Томусяк оказался в больнице.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала сама артистка. По словам актрисы, у Валентина Томусяка симптомы болезни стали проявляться 18 февраля. У артиста поднималась высокая температура и симптомы были похожи на острое отравление. Актер выпил лекарства и поехал играть спектакль.

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А вот уже в самом театре оказалось, что с такими же симптомами оказались и его коллеги.

"Я со вчера играю в врача, потому что Валик очень сильно заболел. Он играл спектакль с температурой 38. Я поехала с ним, чтобы проконтролировать, потому что были симптомы просто ужасного острого отравления. Мы сначала думали, что на гастролях что-то где-то съел, но много актеров, которые заболели с такими же симптомами", - поделилась актриса.

Позже оказалось, что мужу актрисы стало еще хуже, когда он отыграл спектакль. "Мы приехали со спектакля, температура 39, мне кажется, дальше 40, он бредит. Я очень испугалась, если честно. Сейчас температура 38. Я давала все, что могла. Колола даже укол против тошноты… Какой-то ужасный вирус. Наутро уже страшный грудной кашель", — рассказала актриса.

Катерина Тышкевич рассказала о болезни мужа
Катерина Тышкевич рассказала о болезни мужа / Скриншот Instagram/Основна світлина kateryna__tyshkevych kateryna__tyshkevy

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Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также, как сообщал Главред, актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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Кто такая Екатерина Тышкевич?

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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