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Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

Кристина Трохимчук
17 июня 2026, 17:05
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Норвежской принцессе Метте-Марит сделали операцию.
Принцесса Метте-Марит - пересадка органа
Принцесса Метте-Марит - пересадка органа / коллаж: Главред, фото: www.royalcourt.no

Вы узнаете:

  • Будущей королеве Норвегии сделали трансплантацию органа
  • Чем болела принцесса Метте-Марит

Будущей королеве Норвегии и супруге кронпринца Хокона Метте-Марит сделали трансплантацию легкого. С 2018 года член королевской семьи борется с редким заболеванием, сообщает CNN.

Королевский дворец сообщил, что операция принцессы прошла успешно. Метте-Марит давно борется с редким заболеванием — фиброзом легких. В последнее время она появлялась на публике с назальной трубкой, подключенной к кислородному аппарату. Будущая королева с трудом дышала и реже появлялась на публичных мероприятиях.

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Принцесса Метте-Марит с назальной трубкой
Принцесса Метте-Марит с назальной трубкой / фото: www.royalcourt.no

Именно из-за развития этой болезни будущей королеве Норвегии пришлось пересадить жизненно важный орган. Врачи сообщили, что дают осторожно позитивные прогнозы, а принцесса останется в больнице еще на несколько недель.

"Мы рады, что пока все идет хорошо", — заявил специалист по пульмонологии Аре Хольм.

Принц Хокон и принцесса Метте-Марит
Принц Хокон и принцесса Метте-Марит / фото: www.royalcourt.no

Члены королевской семьи Норвегии поддержали принцессу Метте-Марит. Ее супруг, кронпринц Хокон, изменил свое рабочее расписание, чтобы больше времени проводить с женой.

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О персоне: принцесса Метте-Марит

Её Королевское Высочество кронпринцесса Норвегии Метте-Марит — супруга кронпринца Норвегии Хокона, наследника норвежского престола, сообщает Википедия. В 1999 году на концерте в рамках фестиваля Quart в Кристиансанде она познакомилась с наследным принцем. 1 декабря 2000 года пара обручилась. 25 августа 2001 года кронпринц Норвегии Хокон и Метте-Марит поженились.

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