Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

Норвежской принцессе Метте-Марит сделали операцию.

https://glavred.info/starnews/budushchey-koroleve-sdelali-peresadku-vazhnogo-organa-chem-ona-bolela-10773566.html Ссылка скопирована

Принцесса Метте-Марит - пересадка органа / коллаж: Главред, фото: www.royalcourt.no

Вы узнаете:

Будущей королеве Норвегии сделали трансплантацию органа

Чем болела принцесса Метте-Марит

Будущей королеве Норвегии и супруге кронпринца Хокона Метте-Марит сделали трансплантацию легкого. С 2018 года член королевской семьи борется с редким заболеванием, сообщает CNN.

Королевский дворец сообщил, что операция принцессы прошла успешно. Метте-Марит давно борется с редким заболеванием — фиброзом легких. В последнее время она появлялась на публике с назальной трубкой, подключенной к кислородному аппарату. Будущая королева с трудом дышала и реже появлялась на публичных мероприятиях.

видео дня

Принцесса Метте-Марит с назальной трубкой / фото: www.royalcourt.no

Именно из-за развития этой болезни будущей королеве Норвегии пришлось пересадить жизненно важный орган. Врачи сообщили, что дают осторожно позитивные прогнозы, а принцесса останется в больнице еще на несколько недель.

"Мы рады, что пока все идет хорошо", — заявил специалист по пульмонологии Аре Хольм.

Принц Хокон и принцесса Метте-Марит / фото: www.royalcourt.no

Члены королевской семьи Норвегии поддержали принцессу Метте-Марит. Ее супруг, кронпринц Хокон, изменил свое рабочее расписание, чтобы больше времени проводить с женой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ТAYANNA спровоцировала громкий скандал в сети из-за своего мнения о восстановлении Успенского собора, пострадавшего от российского обстрела. Она усомнилась в необходимости немедленного спасения памятника.

Также Дмитрий Комаров вышел на связь в Instagram по особому поводу — сегодня, 17 июня, он отмечает свой 43-й день рождения. В честь праздника путешественник поделился свежими кадрами, на которых позирует верхом на своем любимом байке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: принцесса Метте-Марит Её Королевское Высочество кронпринцесса Норвегии Метте-Марит — супруга кронпринца Норвегии Хокона, наследника норвежского престола, сообщает Википедия. В 1999 году на концерте в рамках фестиваля Quart в Кристиансанде она познакомилась с наследным принцем. 1 декабря 2000 года пара обручилась. 25 августа 2001 года кронпринц Норвегии Хокон и Метте-Марит поженились.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред