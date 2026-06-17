Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

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- Будущей королеве Норвегии сделали трансплантацию органа
- Чем болела принцесса Метте-Марит
Будущей королеве Норвегии и супруге кронпринца Хокона Метте-Марит сделали трансплантацию легкого. С 2018 года член королевской семьи борется с редким заболеванием, сообщает CNN.
Королевский дворец сообщил, что операция принцессы прошла успешно. Метте-Марит давно борется с редким заболеванием — фиброзом легких. В последнее время она появлялась на публике с назальной трубкой, подключенной к кислородному аппарату. Будущая королева с трудом дышала и реже появлялась на публичных мероприятиях.
Именно из-за развития этой болезни будущей королеве Норвегии пришлось пересадить жизненно важный орган. Врачи сообщили, что дают осторожно позитивные прогнозы, а принцесса останется в больнице еще на несколько недель.
"Мы рады, что пока все идет хорошо", — заявил специалист по пульмонологии Аре Хольм.
Члены королевской семьи Норвегии поддержали принцессу Метте-Марит. Ее супруг, кронпринц Хокон, изменил свое рабочее расписание, чтобы больше времени проводить с женой.
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О персоне: принцесса Метте-Марит
Её Королевское Высочество кронпринцесса Норвегии Метте-Марит — супруга кронпринца Норвегии Хокона, наследника норвежского престола, сообщает Википедия. В 1999 году на концерте в рамках фестиваля Quart в Кристиансанде она познакомилась с наследным принцем. 1 декабря 2000 года пара обручилась. 25 августа 2001 года кронпринц Норвегии Хокон и Метте-Марит поженились.
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