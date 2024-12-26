Бывшая участница "Холостяка" выходит замуж

Саша Погорелова поделилась радостным событием на своей странице в Instagram.

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Саша Погорелова выходит замуж / Коллаж Главред, фото Instagram/oleksandra_pogorelova

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Саша Погорелова поделилась радостной новостью

Она показала, как ей делали предложение

Участница последнего сезона "Холостяк" Саша Погорелова, которая дошла достаточно далеко в проекте, похвасталась долгожданным кольцом, которое ей подарил ее парень.

На своей странице в Instagram, она показала, как ей сделали предложение, а также свой роскошный букет и кольцо.

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Мужчина Погореловой даже встал на одно колено. Стоит ли говорить, что участница "Холостяка" согласилась.

Пара обручилась еще 23 декабря, однако только сейчас объявила радостную новость.

"10 месяцев назад наше знакомство перевернуло мой мир, а сегодня ты сделал этот день незабываемым. 23.12.2024! Я сказала да! Невероятно благодарна за твою любовь, поддержку и заботу каждую минутку. Это только начало нашей великой истории! Люблю тебя до беспредела и с нетерпением жду всех наших следующих разделов вместе", — поделилась она.

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Напомним, ранее бизнесмен и главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Алекс Топольский, который несколько месяцев после окончания проекта скандалил с финалистками шоу, выдал огромный пост, где раскритиковал нашумевшую мировую премьеру фильма "Барби".

Ранее Главред также писал о том, что Саша Погорелова решилась на пластическую операцию по увеличению груди.

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Что за реалити-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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