Дрон разрушил квартиру популярного украинского телеведущего и актера

Константин Октябрьский и своего его малолетних детей остались на улице.

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Актер Константин Октябрьский остался на улице после атаки российских дронов / Коллаж Главред, фото Instagram/konstantin_oktyabrskyy

Коротко:

Российский дрон разрушил квартиру Константина Октябрьского

Квартира полностью разрушена

Ведущий и его семья - целы

Украинский актер и телеведущий утренней программы на телеканале "ДОМ" Константин Октябрьский рассказал о том, что во время российской дроновой атаки на Киев в ночь на 30 октября, пострадала его квартира.

Об этом на своей странице в Facebook написала ведущая Тала Калатай.

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"Это актер Константин Октябрьский. А это его квартира после попадания вражеского дрона. На улице осталась семья с двумя детьми и кошкой. 1. Возможно, кто-то может помочь с поиском жилья на Соломенке, потому что дети там ходят в школу. 2. Если есть возможность, помогите донатом на восстановление жилья", – обратилась к своей аудитории ведущая.

Кто такой Константин Октябрьский Константин Октябрьский был актером "Большая разница по-украински" и ведущим "Орел и решка. Шоппинг". С 2020 года ведет шоу "Утро дома" на канале "ДОМ" вместе с другой украинской телеведущей Лилией Ребрик. Снимался в сериалах "Крепостная", "Первые ласточки", "Мое кино" и "Госпиталь".

Сам актер позже сообщил, что его "квартире торба".

Дрон разрушил квартиру актера / Фото ТСН

На своей странице в Instagram актер показал последствия обстрела Россией.

"К сожалению, квартире торба, – прокомментировал актер и добавил: – Это наш дом. Слава богу, мы целые".

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