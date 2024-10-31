Дрон разрушил квартиру популярного украинского телеведущего и актера

Коротко:
- Российский дрон разрушил квартиру Константина Октябрьского
- Квартира полностью разрушена
- Ведущий и его семья - целы
Украинский актер и телеведущий утренней программы на телеканале "ДОМ" Константин Октябрьский рассказал о том, что во время российской дроновой атаки на Киев в ночь на 30 октября, пострадала его квартира.
Об этом на своей странице в Facebook написала ведущая Тала Калатай.
"Это актер Константин Октябрьский. А это его квартира после попадания вражеского дрона. На улице осталась семья с двумя детьми и кошкой. 1. Возможно, кто-то может помочь с поиском жилья на Соломенке, потому что дети там ходят в школу. 2. Если есть возможность, помогите донатом на восстановление жилья", – обратилась к своей аудитории ведущая.
Кто такой Константин Октябрьский
Константин Октябрьский был актером "Большая разница по-украински" и ведущим "Орел и решка. Шоппинг". С 2020 года ведет шоу "Утро дома" на канале "ДОМ" вместе с другой украинской телеведущей Лилией Ребрик. Снимался в сериалах "Крепостная", "Первые ласточки", "Мое кино" и "Госпиталь".
Сам актер позже сообщил, что его "квартире торба".
На своей странице в Instagram актер показал последствия обстрела Россией.
"К сожалению, квартире торба, – прокомментировал актер и добавил: – Это наш дом. Слава богу, мы целые".
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