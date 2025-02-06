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"Его нельзя стабилизировать": Оззи Осборн перестал ходить

Алена Кюпели
6 февраля 2025, 21:49обновлено 6 февраля, 22:29
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Жена Оззи Осборна сообщила тревожные новости о здоровье кумира миллионов.
Оззи Осборн не может ходить
Оззи Осборн не может ходить / Коллаж Главред, фото Instagram/ozzyosbourne

Кратко:

  • Что случилось с Оззи Осборном
  • Что он сам говорит о своем состоянии

Вокалист рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн больше не может ходить.

Об этом изданию The Sun рассказала Шэрон Осборн, жена музыканта, страдающего болезнью Паркинсона.

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Она также объявила о том, что 5 июля Black Sabbath сыграет свой первый за 20 лет концерт в оригинальном составе. По ее словам, для ее мужа это выступление будет последним.

В эксклюзивном интервью Хоуэллу из Bizarre Шэрон сказала: "Он очень рад вернуться и очень эмоционально относится к этому.

"Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Его нельзя стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и это затронуло его ноги. "Но его голос так же хорош, как и всегда", - добавила она.

76-летний Оззи, который должен вернуться в Великобританию в следующем месяце, также рассказал о своем состоянии на своем радиошоу Sirius XM в США. Он сказал: "Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, о чем я думал в праздники? Несмотря на все мои жалобы, я все еще жив".

"Я могу жаловаться, что не могу ходить, но я смотрю вперед и вижу людей, которые не сделали и половины того, что я сделал, и не добились успеха".

Отметим, что Black Sabbath продали более 75 миллионов записей с момента своего основания в 1968 году, в то время как Оззи также выпустил 13 сольных альбомов.

Это затруднит выбор сет-листа их хитов, среди которых Paranoid, War Pigs и The Wizard — самые известные. Но играть свои мелодии будут не только они.

В этот день также выступят такие звезды, как Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’ Roses, а также звезды таких групп, как Limp Bizkit, The Smashing Pumpkins и Korn.

Кроме того, впервые за 20 лет на концерте соберется оригинальный состав Black Sabbath — Оззи, Тони, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд.

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Black Sabbath

Black Sabbath была основана в 1968 году. Группа стояла у истоков хеви-метала в начале 1970-х годов с хитами War Pigs, Paranoid и Iron Man. В формировании жанра принимали участие и другие коллективы — Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep и ряд других известных команд, однако именно Black Sabbath первые заиграли классический хэви-метал, оказав на это направление безусловное влияние. С 1995 года группа не выпускает новых альбомов и собирается в оригинальном составе только для отдельных концертов. Большинство участников занимаются сольной деятельностью. С 1970 по 2000 год Black Sabbath продали около 100 млн копий своих альбомов. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 млн. На сайте Зала славы рок-н-ролла отмечено: "Удивительно, но Black Sabbath выпустили четыре определяющих музыкальные жанры альбома за двухлетний период, при этом, гастролируя в непрерывном ритме".

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