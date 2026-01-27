Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе - детали

Кравец нашла два слова, которые сейчас описывают ее отношения.

Елена Кравец развод - актриса рассказала об отношениях с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets, facebook.com/Sergio.kravets

Елену Кравец заподозрили в разводе с мужем

Артистка призналась, что происходит в ее браке на самом деле

Украинская актриса Елена Кравец в конце ноября 2025 года спровоцировала слухи о разводе с мужем после 23 лет в браке. В своем моноспектакле она намекнула, что соврала в беседе с мамой о своем муже.

Лишь недавно, в беседе Люкс ФМ, артистка решилась прокомментировать семейную ситуацию. Кравец не была многословной, но все же отметила, что ее отношения переживают непростой период.

"Все сложно. Знаете, как статус пишут? Все сложно. Мы не разведены. Это все, что я могу на сегодняшний день сказать", - поделилась Елена.

Елена и Сергей Кравец поженились в 2002 году. Вместе пара завела троих детей - Марию (2003 г.р.) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016 г.р.).

Елена Кравец развод - актриса рассказала об отношениях с мужем / Скриншот YouTube

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

