"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

Актриса вышла замуж в 2002 году и родила троих детей.

Елена Кравец - развод с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

Елена Кравец обмолвилась о разрыве с мужем

Как это произошло

Украинская актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец внезапно проговорилась, что в ее личной жизни случились перемены. Знаменитость намекнула на развод и рассказала, как из-за этого соврала близкому человеку, сообщает "Гордон".

Во время моноспектакля "Можна я просто посиджу?" Кравец раскрыла, что недавно умерла ее мама, которая тяжело болела. Елена пересказала их разговор, в котором мама актрисы переживала за дочь и спросила, есть ли у нее муж. Что интересно, звезда подтвердила ей, что замужем, но сразу проговорилась, что соврала.

Елена Кравец с Сергеем Кравцом / фото: instagram.com, Елена Кравец

"По телефону однажды спросила: "Ленчик, а у тебя есть мужчина? Что-то я не помню". "Есть", - соврала я и засмеялась", — поделилась Кравец.

Знаменитость призналась, что не сразу поняла причину волнения родного человека. Однако мама пояснила, что не хочет оставить дочь без поддержки в трудные минуты жизни.

Елена Кравец - семья / фото: instagram.com, Елена Кравец

"Она спрашивает: "А чего ты смеешься?". Говорю: "Мама, ты так спрашиваешь, а что если мужчины нет, то все пропало?". А она: "Да нет. Просто я должна была убедиться, что ты не одна по жизни шагаешь. Женщине нужен мужчина даже если она деловая и самодостаточная, как ты. И знаешь, Ленчик, какой бы сильной ни была женщина, она всегда ищет мужчину немного сильнее себя, чтобы иметь возможность расслабиться, спрятаться. Но если он есть, как папа наш, то я спокойна", — ответила мама актрисы.

Елена Кравец / инфографика: Главред

Елена Кравец — муж

Елена Кравец состоит в браке с Сергеем Кравцом, который работал сценаристом в студии "Квартал 95". Супруги воспитывают троих детей: старшую дочь Марию и двойняшек, сына Ивана и дочь Екатерину.

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

