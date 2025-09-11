Еще один актер-военный погиб на фронте

Андрей погиб вблизи населенного пункта Юнаковка.

На фронте погиб украинский актер / Коллаж Главред, фото Instagram/les_kurbas_theatre

Сегодня, 11 сентября стало известно о том, что украинский актер Андрей Синишин погиб на фронте.

Об этом стало известно из поста Театра Леся Курбаса в Instagram.

"6 апреля 2025 Андрей погиб вблизи населенного пункта Юнаковка, Сумский район, Сумская область, защищая Украину от российского вторжения. Он отдал свою жизнь, защищая свободу как воин, и оставил светлую память как актер", - сообщили коллеги артиста.

В театре также сообщили детали прощания и похорон актера.

Прощание с Андреем состоится 13 сентября:

11:00 — начало церемонии похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11)

11:40 — общегородская церемония прощания на площади Рынок

11:45 — выезд в семейный дом в с. Розворяны

12:45 — прощание в семейном доме (ул. Зеленая, 38)

13:00 — прощание в Церкви святого Ильи (с. Розворяны)

14:00 — захоронение на местном кладбище.

