Еще один актер-военный погиб на фронте

Кратко:
- Кто сообщил о смерти украинского актера
- Когда он погиб
Сегодня, 11 сентября стало известно о том, что украинский актер Андрей Синишин погиб на фронте.
Об этом стало известно из поста Театра Леся Курбаса в Instagram.
"6 апреля 2025 Андрей погиб вблизи населенного пункта Юнаковка, Сумский район, Сумская область, защищая Украину от российского вторжения. Он отдал свою жизнь, защищая свободу как воин, и оставил светлую память как актер", - сообщили коллеги артиста.
В театре также сообщили детали прощания и похорон актера.
Прощание с Андреем состоится 13 сентября:
- 11:00 — начало церемонии похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11)
- 11:40 — общегородская церемония прощания на площади Рынок
- 11:45 — выезд в семейный дом в с. Розворяны
- 12:45 — прощание в семейном доме (ул. Зеленая, 38)
- 13:00 — прощание в Церкви святого Ильи (с. Розворяны)
- 14:00 — захоронение на местном кладбище.
