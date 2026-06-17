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"Есть лишние деньги?": известная певица высказалась о Лавре и попала в скандал

Кристина Трохимчук
17 июня 2026, 14:17
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Неоднозначное заявление певицы заметили в соцсетях.
Tayanna - пожар в Киево-Печерской Лавре
Tayanna - пожар в Киево-Печерской Лавре / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Tayanna

Вы узнаете:

  • TAYANNA негативно высказалась о восстановлении Успенского собора
  • Как на это отреагировали в сети

Известная певица TAYANNA неожиданно вызвала общественный резонанс из-за неоднозначного заявления о восстановлении Успенского собора Киево-Печерской лавры после российской атаки. Блогер Роман Бутурлакин в Threads заметил комментарий артистки, в котором она поставила под сомнение целесообразность работ по спасению памятника.

TAYANNA ответила на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в котором она, находясь на месте событий, пообещала выделить деньги на восстановление собора в ближайшее время.

видео дня

"Во время войны очень важно восстанавливать объект? Есть лишние деньги?" — спросила артистка в комментариях.

Tayanna высказалась против восстановления Успенского собора
Tayanna высказалась против восстановления Успенского собора / фото: threads.com, Роман Бутурлакин

Спустя некоторое время певица поспешила удалить свой комментарий, однако скриншоты ее высказывания опубликовал блогер Роман Бутурлакин. Он жестко высказался об исполнительнице и отметил, что восстановление культурного памятника имеет огромную ценность для государства, поэтому оставлять его для дальнейшего разрушения вследствие погодных условий нельзя.

"TAYANNA выступает против восстановления Успенского собора Киево-Печерской лавры, который пострадал в результате сегодняшней атаки, пока продолжается российско-украинская война. Расскажите кто-нибудь представительнице культуры, что тысячелетний памятник культуры, который находится под защитой "ЮНЕСКО" (это такое специализированное учреждение ООН, которое занимается вопросами культуры), несет огромную ценность для государства и его нужно беречь и восстанавливать... Комментарий под постом премьер-министра Украины Юлии Свириденко певица уже удалила, но осадок остался", — написал блогер.

Реакция блогера на высказывание Tayanna
Реакция блогера на высказывание Tayanna / фото: threads.com, Роман Бутурлакин

Роман Бутурлакин припомнил певице и то, что ее брат, певец Михаил Решетняк, более известный как Миша Марвин, продолжает строить карьеру в террористической РФ. Ранее сама TAYANNA заявляла, что практически не общается с родственником.

"Интересно, что певица недавно была в паломническом пешем походе вокруг горы Кайлас в Тибете, а ее брат, певец-предатель Миша Марвин, продолжает строить карьеру в России", — написал блогер.

Tayanna в Тибете
Tayanna в Тибете / фото: instagram.com, Tayanna

Мнения общественности по поводу высказывания артистки разделились. Кто-то поддержал ее, заявив, что слишком много украинцев сейчас нуждаются в восстановлении собственного жилья, в то время как религиозное сооружение может подождать. Другие комментаторы сделали акцент на том, что важный исторический памятник стоит сохранить для будущих поколений.

Как будут восстанавливать Успенский собор

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство выделит средства на консервацию и восстановление крыши Успенского собора.

"Восстановление Успенского собора и необходимое для этого финансирование сегодня обсудили с Президентом. Правительство обеспечит необходимое финансирование восстановительных работ. Уже сегодня будет принято решение о неотложном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и ее дальнейшего восстановления", — сообщила она в Telegram.

Также к восстановлению Киево-Печерской лавры будут привлечены иностранные партнеры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свою помощь предложила Швейцария, сообщает Укринформ.

"Мы обсудили вопрос восстановления лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься. Спасибо Швейцарии за такую инициативу и поддержку", — поблагодарил президент.

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Ранее Главред сообщал, что знаменитый путешественник и ведущий Дмитрий Комаров празднует свое 43-летие. В честь этого события шоумен порадовал подписчиков в Instagram новым постом и продемонстрировал, как выглядит сейчас.

Также вокруг победительницы "Евровидения-2026" певицы DARA разгорается скандал: артистка собирается выступить на азербайджанском фестивале Dream Fest. На эту же сцену выйдет целый ряд прокремлевских звезд из России и украинских артистов, перешедших на сторону агрессора.

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О персоне: Tayanna

Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

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