"Это не о статусе": Марина Боржемская заговорила о своем спутнике

Вы узнаете:
- Марина Боржемская рассказала, с каким мужчиной хочет быть
- Тренер поделилась, как она справляется с эмоциями
Украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская пообщалась с поклонниками и рассказала о личном.
На своей странице в соцсетях Боржемская рассказала, что сейчас ее сердце свободно, но она не теряет надежду, что встретит своего возлюбленного.
Марина отметила, что желает видеть рядом с собой надежного мужчину, у которого будут такие же ценности, как и у нее.
"Конечно, каждый человек стремится чувствовать тепло, поддержку и счастье рядом со своим человеком. И я не исключение. Для меня важно не просто общаться, а встретить того, с кем будет легко делить моменты жизни, кто будет разделять мои ценности, взгляды и с кем мы будем вдохновлять друг друга. Это не о статусе, а о настоящей близости, взаимопонимании и радости от общего пути", - поделилась Боржемская.
Еще знаменитость рассказала, что в эти непростые времена ей помогает забота о родных и близких, а также положительные эмоции.
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Кто такая Марина Боржемская?
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
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