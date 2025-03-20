"Это не о статусе": Марина Боржемская заговорила о своем спутнике

Марина Боржемская назвала свой идеал.

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Марина Боржемская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемская

Вы узнаете:

Марина Боржемская рассказала, с каким мужчиной хочет быть

Тренер поделилась, как она справляется с эмоциями

Украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская пообщалась с поклонниками и рассказала о личном.

На своей странице в соцсетях Боржемская рассказала, что сейчас ее сердце свободно, но она не теряет надежду, что встретит своего возлюбленного.

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Марина отметила, что желает видеть рядом с собой надежного мужчину, у которого будут такие же ценности, как и у нее.

Марина Боржемская без отношений / фото: скрин instagram.com, Марина Боржемская

"Конечно, каждый человек стремится чувствовать тепло, поддержку и счастье рядом со своим человеком. И я не исключение. Для меня важно не просто общаться, а встретить того, с кем будет легко делить моменты жизни, кто будет разделять мои ценности, взгляды и с кем мы будем вдохновлять друг друга. Это не о статусе, а о настоящей близости, взаимопонимании и радости от общего пути", - поделилась Боржемская.

Марина Боржемская о личном / фото: скрин instagram.com, Марина Боржемская

Еще знаменитость рассказала, что в эти непростые времена ей помогает забота о родных и близких, а также положительные эмоции.

Марина Боржемская заботится о близких / фото: скрин instagram.com, Марина Боржемская

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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

А также на тайной свадьбе предательницы Ани Лорак на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой. Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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