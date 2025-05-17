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Евровидение-2025 гранд финал: где и когда смотреть

Алена Кюпели
17 мая 2025, 07:00
122
Есть несколько платформ, которые будут транслировать финал Евровидения 2025 онлайн.
Где смотреть финал Евровидения 2025
Где смотреть финал Евровидения 2025 / Коллаж Главред

Кратко:

  • Где смотреть финал Евровидения 2025 онлайн
  • В каком порядке будут выступать страны на Евровидении 2025

Сегодня, 17 мая, на арене St. Jakobshalle в Базеле решится судьба финалистов Евровидения-2025. На сцену выйдут представители 26 стран-участниц и среди них украинская группа Ziferblat. Она представляет Украину с песней Bird of Pray.

26 стран участниц — по 10 финалистов из первого и второго полуфиналов, страны "большой пятерки" (Великобритания, Испания, Италия, Франция и Германия) и страна-хозяйка конкурса Швейцария.

Второй полуфинал стартует в 22:00 по киевскому времени. Вести его, как и первый, будут швейцарская телеведущая и стендап-комик Хейзел Бруггер и певица и участница Евровидения-1991 от Швейцарии Сандра Штудер.

Комментировать трансляцию для украинцев будет "голос Евровидения" Тимур Мирошниченко, который недавно делился своими карьерными планами.

Финал Евровидения 2025 - где смотреть в прямом эфире

Главред буде вести текстовую трансляцию в реальном времени.

Порядок выступления стран в финале Евровидения 2025

1. Норвегия

2. Люксембург

3. Эстония

4. Израиль

5. Литва

6. Испания

7. Украина

8. Великобритания

9. Австрия

10. Исландия

11. Латвия

12. Нидерланды

13. Финляндия

14. Италия

15. Польша

16. Германия

17. Греция

18. Армения

19. Швейцария

20. Мальта

21. Португалия

22. Дания

23. Швеция

24. Франция

25. Сан-Марино

26. Албания

Евровидение, Украина на Евровидении
Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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