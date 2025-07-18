"Где родился мой сын": Винник признался, как сбежал из Украины

Вы узнаете:
- Где живет Олег Винник
- Как он объяснил свой выезд
Украинский певец Олег Винник, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, решил рассказать, как он оказался в Германии, где сейчас живет.
На своей странице в соцсетях беглец ответил на обвинения в незаконном пересечении границы.
Кстати, продюсер Вадим Лисица ранее сообщал, что певец выехал в багажнике машины.
Сам же Винник уверяет, что новое место жительства он выбрал еще до полномасштабной войны, а также его сын родился в Германии.
@olegg.vynnyk.original Хочете правду? Тоді слухайте. Міф номер 1 - Винник втік в Німеччину три роки тому. Мінус один міф. Далі буде... #ОлегВинник#факти#повернення#правда#OleggVynnyk♬ Originalton - Olegg Vynnyk
"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... А скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я обращался к вам? Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын и писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и по всему миру. Просто кому-то нравится делать из меня какие-то мифы, придумывать истории, словно Винник сидит в job center и изучает немецкий язык. Думаю, мы уже развеяли один миф. И поверьте, я появился не для лайков, а просто хочу рассказать правду, какой она есть", — сказал артист.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.
А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.
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Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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