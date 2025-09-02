Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

Кратко:
- У Варвары Кошевой новое хобби
- Девушка показала свои занятия
17-летняя Варвара Кошевая имеет множество талантов - девочка выступала в шоу "Рассмеши комика", "Голос. Дети", "Лига смеха". Она развивает свою артистичную натуру, и не боится ее демонстрировать.
Так новым увлечением старшей дочери Евгения Кошевого стали танцы High Heels Dance - танцевального направления, которое отличается особой пластикой. Танцевальные элементы при этом выполняются в обуви на высоких каблуках.
Варвара, которая в социальных сетях не часто делится личным, в Instagram опубликовала несколько фото с тренировки - в спортивном топе и шортах и специализированной обуви. Новое хобби Кошевая пока не комментирует.
О персоне: Варвара Кошевая
Варвара Кошевая - дочь украинского комика и продюсера Евгения Кошевого. 17-летняя Варвара Кошевая привлекает внимание поклонников своего звездного отца, комика Евгения Кошевого, с малых лет: она успела дважды принять участие в шоу Голос. Діти, была финалисткой Нацотбора на Детском Евровидении-2019, выступала в проектах Рассмеши комика и Лига Смеха.
