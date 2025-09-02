Укр
Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

Анна Подгорная
2 сентября 2025, 18:53
17-летняя дочь Евгения Кошевого осветила фрагмент своей жизни.
Варвара Кошевая
Варвара Кошевая

Кратко:

  • У Варвары Кошевой новое хобби
  • Девушка показала свои занятия

17-летняя Варвара Кошевая имеет множество талантов - девочка выступала в шоу "Рассмеши комика", "Голос. Дети", "Лига смеха". Она развивает свою артистичную натуру, и не боится ее демонстрировать.

Так новым увлечением старшей дочери Евгения Кошевого стали танцы High Heels Dance - танцевального направления, которое отличается особой пластикой. Танцевальные элементы при этом выполняются в обуви на высоких каблуках.

Варвара, которая в социальных сетях не часто делится личным, в Instagram опубликовала несколько фото с тренировки - в спортивном топе и шортах и специализированной обуви. Новое хобби Кошевая пока не комментирует.

Варвара Кошевая
Варвара Кошевая новости - чем занимается Варвара Кошевая
Варвара Кошевая
Варвара Кошевая новости - чем занимается Варвара Кошевая

Ранее Главред рассказывал, что Наталка Денисенко впервые после развода появилась на публике с Андреем Фединчиком. Бывшим супругам пришлось столкнуться на официальном мероприятии.

Также муж MamaRika, шоумен Сергей Середа, заговорил про второго ребенка после слухов о беременности певицы. Пара уже воспитывает общего сына Давида.

О персоне: Варвара Кошевая

Варвара Кошевая - дочь украинского комика и продюсера Евгения Кошевого. 17-летняя Варвара Кошевая привлекает внимание поклонников своего звездного отца, комика Евгения Кошевого, с малых лет: она успела дважды принять участие в шоу Голос. Діти, была финалисткой Нацотбора на Детском Евровидении-2019, выступала в проектах Рассмеши комика и Лига Смеха.

