Грозит 10 лет: в России арестовали популярного актера за поддержку Украины

Коротко:
- Смольянинову грозит два тюремных срока из-за Украины
- На актера завели два уголовных дела
- Артист не собирается возвращаться в РФ
Российского актера Артура Смольянинова, который после начала полномасштабного вторжения выехал их террористической России, арестовали заочно, и ему грозит тюремный срок.
Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, традиционно, актера пытаются наказать за правду о военном вторжении России в Украину. На 41-летнего актера завели на него два уголовных дела — одно за "фейки" о российских оккупантах и, другое — "возбуждение ненависти и вражды". По одной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы, по другой — до шести.
Однако это вряд ли станет возможным, так как артист выехал из РФ и уже несколько лет живет за границей. К слову, в России продолжает проживать жена артиста и его дети.
Кто такой Артур Смольянинов
Артур Смольянинов - актер театра, кино и озвучивания, театральный режисснр и автор песен. В январе 2023 года рассказал в интервью изданию "Новая газета — Европа", что работает в Латвии, принял участие в возобновлённом проекте "Гражданин поэт" и активно развивает свою карьеру в Латвии. Поддержал Украину и выступил против военного вторжения России в мирную Украину.
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Напомним, ранее российский актер Артур Смольянинов, который после начала полномасштабного вторжения выехал с России, высказался о войне и разнёс Путина.
Ранее также российский актер Алексей Серебряков, который в свое время критиковал Путина и его террористический режим, вдруг выдал душещипательную слезливую историю в духе кремлевской пропаганды и даже пустил слезу.
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