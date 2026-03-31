"Хочу, чтобы вы знали": Селин Дион нарушила молчание о неизлечимой болезни

Кристина Трохимчук
31 марта 2026, 15:41
Певица готова снова встретиться с фанатами.
Как сейчас выглядит Селин Дион
Как сейчас выглядит Селин Дион / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Чем болеет Селин Дион
  • Какое решение приняла певица

Известная канадская певица Селин Дион, которая долгое время страдает от неизлечимой болезни, нарушила молчание о своем состоянии. Исполнительница обрадовала фанатов новостями о своем возвращении в Instagram.

По словам легендарной певицы, ее лечение приносит плоды. Дион снова может петь, передвигаться и даже немного танцевать. Сама звезда не может нарадоваться своему прогрессу.

Обращение Селин Дион
Обращение Селин Дион / скрин из видео

"Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все прекрасно. Я слежу за своим здоровьем, чувствую себя хорошо. Я снова пою, даже немного танцую. Мне это так нравится", — заявила Селин.

Поскольку здоровье артистки окрепло, она решила вернуться на сцену. Селин проведет целых 10 музыкальных шоу в Париже и искренне поблагодарила фанатов за поддержку в непростые времена.

"Хочу сказать вам что-то очень важное: в течение последних нескольких лет каждый день я чувствовала ваши молитвы и поддержку, вашу доброту и любовь. Даже в самые сложные времена вы были рядом", — высказалась Дион.

Селин Дион — диагноз

В конце 2022 года Селин Дион открыто рассказала о борьбе с редчайшим синдромом мышечной скованности. Этот недуг, встречающийся лишь у одного из миллиона человек, вызывает мучительные спазмы и лишает певицу возможности свободно двигаться и петь, как прежде. Синдром считается неизлечимой болезнью и в некоторых случаях даже может привести к инвалидности.

Селин Дион
Селин Дион / инфографика: Главред

О персоне: Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

