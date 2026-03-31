"Хочу, чтобы вы знали": Селин Дион нарушила молчание о неизлечимой болезни

Вы узнаете:
- Чем болеет Селин Дион
- Какое решение приняла певица
Известная канадская певица Селин Дион, которая долгое время страдает от неизлечимой болезни, нарушила молчание о своем состоянии. Исполнительница обрадовала фанатов новостями о своем возвращении в Instagram.
По словам легендарной певицы, ее лечение приносит плоды. Дион снова может петь, передвигаться и даже немного танцевать. Сама звезда не может нарадоваться своему прогрессу.
"Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все прекрасно. Я слежу за своим здоровьем, чувствую себя хорошо. Я снова пою, даже немного танцую. Мне это так нравится", — заявила Селин.
Поскольку здоровье артистки окрепло, она решила вернуться на сцену. Селин проведет целых 10 музыкальных шоу в Париже и искренне поблагодарила фанатов за поддержку в непростые времена.
"Хочу сказать вам что-то очень важное: в течение последних нескольких лет каждый день я чувствовала ваши молитвы и поддержку, вашу доброту и любовь. Даже в самые сложные времена вы были рядом", — высказалась Дион.
Селин Дион — диагноз
В конце 2022 года Селин Дион открыто рассказала о борьбе с редчайшим синдромом мышечной скованности. Этот недуг, встречающийся лишь у одного из миллиона человек, вызывает мучительные спазмы и лишает певицу возможности свободно двигаться и петь, как прежде. Синдром считается неизлечимой болезнью и в некоторых случаях даже может привести к инвалидности.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что ушел из жизни основатель известного коллектива "Соколы" Михаил Мацялко. Жизнь артиста оборвалась на 80-м году после затяжного недуга. Последние дни артист провел в Торонто - семья маэстро поделилась планами на возвращение его праха в Украину.
Также победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который покорил украинскую певицу Злату Огневич, показал миру свою возлюбленную. Андрей подчеркнул, что девушка поддержала его решение защищать страну, хоть это и приносит ей много беспокойства.
Вас может заинтересовать:
- Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную
- Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции
- Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожке
О персоне: Селин Дион
Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.
Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.
Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред